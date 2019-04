Muestra Internacional de Cine y DDHH en Ayahue.

Bases de participación

ASOCIACIÓN AUDIOVISUAL AYAHUE (CHILE)

Y ASOCIACION PRODOCUMENTALES CINE Y TV (ESPAÑA)

convocan a la MUESTRA INTERNACIONAL DE CINE SOBRE DDHH a realizarse en la ciudad de PUERTO MONTT (Chile) del 20 al 26 de Mayo de 2019.-

LA MUESTRA no es competitiva, por lo tanto no se otorga ningún tipo de premio.

Pueden participar todos los realizadores nacionales o extranjeros cuyo trabajo (ficción, documental o animación) verse de algún modo sobre la educación, promoción y/o violación de los Derechos Humanos, en general y particularmente, no excluyente, sobre “LA LENGUA DE NUESTROS PUEBLOS”

“No hay lenguas menores o mayores, solo hay diferentes lenguas. Ya que en cada una de ellas manifestamos nuestro sentir en el mundo que habitamos con nuestro pensamiento”. Celerina Patricia Sánchez, poeta Ñuu Savi (mixteca).

De acuerdo a la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, ellos tienen derecho a revitalizar, utilizar, fomentar y transmitir a las generaciones futuras sus lenguas, tradiciones orales, sistemas de escritura y literaturas.

Además, dispone que los Estados adoptaran medidas eficaces para proteger este derecho, incluida la oferta de servicios de interpretación en procedimientos políticos, legales y administrativos. Los artículos 14 y 16 establecen que los pueblos indígenas tienen derecho a establecer sus sistemas educativos y medios de información en sus propias lenguas.

Para esta edición se exhibirán las siguientes categorías:

Largometrajes ( hasta 100 minutos).

Cortometrajes (max. 30 minutos)

Del material recibido se realizará una selección para que la Muestra sea lo más representativa y tenga la mejor calidad audiovisual. Dicha tarea está a cargo del correspondiente Comité de Selección, compuesto por Miembros de Asociación Audiovisual Ayahue y la Asociación ProDocumentales Cine y TV.

Cada autor puede inscribir más de un película.

En caso de que las obras enviadas incluyan música de autor, estas deberán contar con los derechos respectivos y/o dar el crédito adecuado a los autores de las pistas musicales.

Quien detente los derechos de la película debe tener las licencias, copyrights, copyleft y derechos sobre las imágenes, sonidos o cualquier otro derecho de propiedad intelectual que utilice para su realización.

Las obras no podrán incluir textos o imágenes protegidos por derechos de propiedad intelectual de terceros, sin contar con la correspondiente autorización para su utilización.

Quien detente los derechos de la película, se compromete al enviar la Ficha de inscripción como declaración jurada, que posee los derechos y autorizaciones signados en los puntos 6.- 7.- y 8.- y a su vez que acepta las condiciones de estas Bases.

Las películas seleccionadas para esta Muestra, podrán ser exhibidos en la Itinerancia prevista y Muestras Especiales propuestas por los Organizadores, siempre con propósitos culturales, solidarios, educativos o de formación, sin fines de lucro, por lo que quien detente los derechos de la película, debe enviar la Autorización que se adjunta para que su película sea mostrada conforme a lo previsto en la Ley 17.336 sobre Propiedad Intelectual. Sin esta Autorización, la obra no podrá participar de la Muestra.

Todas las copias de las películas presentadas a la Muestra, sean o no seleccionados, pasarán a formar parte de la Mediateca de la Organización y podrán ser utilizadas en Muestras Especiales en las que participe alguno de los Organizadores, siempre con propósitos culturales, solidarios, educativos o de formación sin fines de lucro.

Las copias recibidas no serán devueltas bajo ningún concepto.

NO SE ACEPTARAN COPIAS CON MOSCAS O SOBREIMPRESIONES AJENAS AL FILM.

De no enviar un compacto de la película (trailer), quien detente los derechos de la película autoriza la utilización de un fragmento de las obras, (máximo tres minutos, o 10% máximo de la duración total), para su difusión como material informativo en cualquier medio de comunicación, incluido Internet.

Los contenidos editoriales del Catálogo quedan a cargo de la Organización..

Cualquier persona o Institución interesada en adquirir copia de alguna de las películas, será puesta en contacto directo con quien detente sus derechos, quedando la Organización al margen de cualquier transacción comercial.

La participación en LA MUESTRA supone la aceptación de las presentes Bases. En caso de conflicto, LA MUESTRA conserva su soberanía, ateniéndose al Reglamento de la FIAPF en lo que respecta a manifestaciones de cine internacionales.

A los realizadores cuyos trabajos sean seleccionados, se les enviará el material editado para la Muestra y una certificación de su participación

Fecha límite de presentación hasta el 15 de ABRIL 2019.