asuntos cotidianos en que nos va la VIDA

Defensoras en peligro. El peor año en la historia para personas defensoras de la tierra.

Casi cuatro personas fueron asesinadas cada semana en 2016 por proteger sus tierras, bosques y ríos de las empresas extractivas y agrícolas.

Así lo revela un nuevo informe de la organización Global Witness, en el que se indica que al menos 200 personas fueron asesinadas en 2016.

Señala también que América Latina se mantiene como la región más afectada, con el 60 por ciento de las muertes.

El documento indica que los Estados están rompiendo sus propias leyes y fallando a la ciudadanía al criminalizar a los activistas.

“Te amenazan para que te calles. No me puedo callar. No puedo permanecer en silencio frente a todo lo que le está pasando a mi gente. Estamos luchando por nuestras tierras, por nuestra agua, por nuestras vidas.” dijo Jakeline Romero, lideresa indígena colombiana, que ha enfrentado amenazas e intimidaciones durante años por manifestarse en contra de los impactos devastadores de El Cerrejón, la mina a cielo abierto más grande de América Latina, que destina material carbonífero a Asturias.

“Estos hallazgos cuentan una historia macabra. La lucha por proteger el planeta se intensifica rápidamente y el costo puede ser cuantificado en vidas humanas. Más personas en más países están quedando sin más opción que plantarse en contra del robo de sus tierras o de la erosión de su medio ambiente. Muy a menudo son brutalmente silenciadas por las élites políticas y empresariales, mientras los inversionistas que las financian no hacen nada”, expresó Ben Leather, encargado de campañas de Global Witness.

Victoria Neuta representará a mujeres indígenas en Acuerdo de Paz de Colombia.

Victoria Neuta, lideresa del pueblo Muisca- Cabildo Bosa, representó a las mujeres indígenas y rurales en la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final- CSIVI.

La también abogada fue elegida entre 818 mujeres. Su labor será dar seguimiento a la implementación del enfoque de género en el Acuerdo Final. En el caso de los pueblos indígenas, velar por la integridad de los temas de mujer, familia y generación.

Tras la elección, el Consejo Nacional de Mujeres Indígenas de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) y la Comisión Nacional de Mujeres Indígenas- MPC manifestaron su respaldo hacia la lideresa.

Vale mencionar que durante el proceso de la CSIVI desarrollado entre abril y mayo se realizaron 32 asambleas departamentales con postulación de 29 departamentos. Asimismo, se ejecutaron dos jornadas informativas en Colombia.

Sobre Victoria Neuta

Del 2008 al 2011 fue representante de las mujeres indígenas al Consejo Consultivo de Mujeres en el Distrito Capital.

Del 2003 al 2007 fue miembro del Comité Ejecutivo como coordinadora del área Mujer y Cultura de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC).

En abril de 2014 participó como representante de la ONIC ante el Enlace Continental de Mujeres Indígenas de las Américas y en el IV Encuentro Continental de Mujeres Indígenas de las Américas como representante de la Comisión de la no Violencia.

Dentro de sus publicaciones sobresale El ordenamiento territorial y los pueblos indígenas de Colombia y Visión de los pueblos indígenas y sus organizaciones frente a la política petrolera del país.

Comunicación. Saberes indígenas y académicos entablaron un diálogo enriquecido por una pluralidad de voces provenientes de América y otras partes del mundo.

Ello ocurrió en la Minga de Pensamiento Comunicación y Pueblos Indígenas desarrollada en Cartagena, Colombia, como antesala de la Conferencia Mundial de la Asociación Internacional de Estudios en Comunicación Social.

El evento dio fruto a un manifiesto en el que se demanda a los Estados y organismos internacionales garantizar los sistemas de educación propia y el derecho a la comunicación indígena e intercultural.

Igualmente piden que se mejoren las condiciones para democratizar los medios y evitar la concentración mediática, entre otras demandas.

Desarrollo sostenible. Tarcila Rivera, miembro del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas pidió a las Naciones Unidas mayor participación de los pueblos indígenas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Sustentó que en la redacción de tales objetivos que constituyen la Agenda 2030, existen pocas menciones sobre la problemática de los pueblos indígenas.

Pidió que los pueblos indígenas tengan una mención propia, así como un indicador específico sobre la pobreza extrema y el hambre.

Los medios de comunicación indígenas al servicio de los DD.HH. y colectivos

Mónica Chuji Gualinga

Los escasos medios de comunicación que han sido implementados, o apropiados, por las organizaciones indígenas han jugado un papel fundamental en la promoción y defensa de los derechos humanos, en el fortalecimiento de la identidad cultural, en la educación bilingüe, en la interculturalidad, así como en la movilización social.

México. La Coordinadora de Organizaciones Campesinas e Indígenas de la Huasteca Potosina, rechazó la iniciativa estatal de explotar gas mediante el fracking.

Como se sabe, la técnica del fracking o fracturación hidráulica, conlleva un grave impacto ambiental, especialmente en el agua.

Por ello, las comunidades advirtieron que protestaran con movilizaciones y bloqueos si el Estado persiste en su intención.

Por otra parte, es necesario precisar que en México ya se explotan 3 780 pozos petrolíferos mediante el fracking, según la petrolera estatal Pemex.

Chile. Ante su próxima visita a este país, representantes del pueblo Mapuche pidieron al Papa Francisco que se pronuncie sobre la doctrina del Descubrimiento que justificó el despojo territorial y el abuso de derechos de los pueblos originarios.

Demandaron un diálogo directo fundado "en el principio y el derecho de la autodeterminación, deponiendo el paternalismo, el indigenismo, la domesticación y el colonialismo".

En octubre de este año, diplomáticos del pueblo Mapuche viajarán al Vaticano para entregar una comunicación con sus expectativas sobre la visita papal en 2018.

La Carta: Sumo Pontifice Papa Francisco.

Las organizaciones Mapuche en Chile, nos hemos reunidos en el día de hoy miércoles 19 de Julio, en el territorio Mapuche o Wallmapuche, en la ciudad de Temuco, con motivo a vuestra visita, la que realizará en nuestro territorio, en enero 2018.

Ciframos esperanza con vuestra visita a nuestro ancestral territorio, considerando que usted, conoce parte importante de nuestra historia tanto de los Mapuche que vivimos bajo la jurisdicción del Estado Chileno y el Estado Argentino.

Quisiéramos que usted, como jefe del Estado del Vaticano, tome conocimiento sobre nuestra firme voluntad de diálogo con motivo a vuestra visita en el territorio Mapuche o Wallmapuche. Y cuyo diálogo, esperamos que se funde en el principio y el derecho de la autodeterminación, deponiendo el paternalismo, el indigenismo, la domesticación y el colonialismo que hemos sido objeto hasta el día de hoy.

Recordamos que, el Papa Juan Pablo II con motivo al cumplimiento de los 500 años de la llegada de los Europeo al continente de las Américas Abya-Yala, pidió Perdón, ese perdón tuvo su significación, sin embargo, la vida de los Pueblos Indígenas no cambió, al contrario, la situación Mapuche se agravó y no tan solo continuó la política de domesticación y colonialismo, sino, las acciones represivas institucionales se han desplegado con mayor intensidad para ocultar la verdad y la justicia con nosotros los Mapuche.

Como es de vuestro conocimiento los hechos relativos a los actos coercitivos militares en Chile denominado “Pacificación de la Araucanía”, “Colonización Alemana” y “Conquista del Desierto” en Argentina, constituyó un crimen de lesa humanidad y así como la toma, confiscación y ocupación del territorio Mapuche y sus recursos. Estas son las causas fundamentales de las actuales tensiones y controversias que vive el país con el Pueblo Mapuche. A este respecto, esperamos un imperioso pronunciamiento orientado a un resarcimiento e indemnización por el daño causado al Pueblo Mapuche, sus patrimonios territoriales y culturales, y de esta manera establecer una paz firme y duradera basada en la verdad, la justicia y la reparación.

Con motivo a vuestra visita, esperamos que haya un pronunciamiento sobre la “Doctrina del Descubrimiento” considerando que esta fueron los medios institucionales para materializar la conquista y el despojo de los territorios de los Pueblos indígenas.

Celebramos vuestra Encíclica denominada “Laudato Si”, referido a la política de depredación de la tierra y sus recursos, es decir, la depredación de nuestra “casa común”. Esta concepción e importancia vital sobre la biodiversidad constituyen los cimientos de las culturas de los Pueblos Indígenas y de los Mapuche en particular y por su gran valor en el mundo contemporáneo representa un aporte al presente y al destino de la humanidad como forma de salvaguarda la vida de los Pueblos y las culturas en la tierra.

Comunicamos formalmente que los Mapuche hemos tomado la decisión de actuar bajo el principio de la autodeterminación y en este sentido para el mes de octubre 2017, concurrirá una delegación de diplomáticos Mapuche al Vaticano para entregar formal y solemnemente una comunicación que condensa todas nuestras expectativas sobre vuestra visita en el Wallmapuche y la manera que quisiéramos dialogar.

Argentina: Desalojos y represión contra pueblos originarios. Cárcel a sus referentes y militarización de territorios. Leyes que se violan y empresas extractivas que avanzan con complicidad política y judicial. Políticas de Estado contra los pueblos indígenas. Y comunidades que resisten. Cómo es el plan sistemático contra los pueblos originarios.

Agustín Santillán, wichí de Formosa, lleva tres meses preso.

Facundo Jones Huala, mapuche, fue encarcelado en Chubut de forma arbitraria por una causa que ya había sido juzgado, hace pocas semanas.

En San Pedro de Colalao, Tucumán, un megaoperativo policial desalojó a familias diaguitas.

Toda una comunidad mbyá de Misiones fue testigo de la destrucción de sus viviendas, con motosierras e incendio incluido.

En Salta, 26 wichís murieron en 23 días por causas evitables.

Este es el plan sistemático contra los pueblos originarios.

Matar al indio

Carmen Lobo de Quiroga, abuela campesina de Santiago del Estero, falleció en el marco de un intento de desalojo el 25 de junio, en la localidad de La Florida (sudoeste provincial). Su familia denunció que “murió de angustia” ante la posibilidad de perder su tierra, cuando empresarios quisieron hacerse de la tierra campesina.

Sólo la insistencia del periodista Eduardo Duschatzky posibilitó que la agencia oficial Telam emitiera la noticia. Ningún “gran medio” se hizo eco. La Mesa de Tierras Choya-Guasayán, del Movimiento Campesino de Santiago del Estero, denunció el hecho y alertó que los empresarios están con vía libre de parte del poder político y judicial. También resaltaron el aumento de la conflictividad en los parajes Zorro Huarcuna, Sol de Mayo, San José y Santo Domingo.

La abuela Carmen Lobo de Quiroga se suma a una larga y silenciada lista de asesinatos rurales: Javier Chocobar (octubre de 2009, diaguita de Tucumán), Sandra Juárez (marzo de 2012, Santiago del Estero), Roberto López (noviembre de 2010, qom de Formosa), Mario López (noviembre de 2010, pilagá de Formosa), Mártires López (junio de 2011, de Chaco), Cristian Ferreyra (noviembre de 2011, de Santiago del Estero), Miguel Galván (octubre de 2012, lule-vilela de Santiago del Estero), Celestina Jara y Lila Coyipé –beba de 10 meses– (ambas qom de La Primavera, Formosa), Imer Flores (enero de 2013, qom de Chaco), Juan Daniel Díaz Asijak (enero de 2013, qom de La Primavera), Florentín Díaz (22 de mayo, qom de Chaco), entre otros.

En Santa Victoria Este, región norte de Salta, murieron 26 personas en 23 días, todas por causas evitables y falta de atención básica de salud. Lo denunció la comunidad wichí Cruce Buena Fe Cañaveral, según describió la periodista Laura Álvarez Chamale (en el diario El Tribuno).

Las tres patas

El audio es de sólo tres minutos. Circuló por WhastsApp y pertenece a Marcos Pastrana, histórico luchador diaguita de Tafí del Valle (Tucumán), uno de los pioneros en enfrentar a Minera Alumbrera en el norte argentino. Con simpleza, Pastrana realiza un análisis pedagógico, profundo y conmovedor de la situación indígena de Argentina. “Una política de Estado tiene tres patas esenciales: voluntad política, decisión administrativa y presupuesto – dice-. Los desalojos contra pueblos indígenas son claramente una política de estado, actual y desde siempre del estado argentino. Porque los desalojos tienen una voluntad política, por eso se hacen. Tiene una decisión administrativa porque ponen todos los medios a disposición para que se ejecuten. Y tiene presupuesto, donde se moviliza todo el aparato necesario”.

Pastrana, que se lo escucha sereno, pero también firme, resume: “La política del Estado argentino y del Estado provincial y municipal es desalojar y hacer desaparecer a las comunidades y pueblos indígenas. Es la triste realidad”.

Enumera las leyes vigentes que no se cumplen, cuestiona a los tres poderes del Estado y llama a organizarse y luchar. Así resume los últimos 200 años de Argentina: “No son políticos, no son gobernantes, ni son ni funcionarios. Son gerentes ejecutores de las multinacionales y de los terratenientes”. http://www.lavaca.org/notas/la-otra-campana-como-es-el-plan-contra-los-pueblos-originarios/

Oaxaca, México: presentan comic sobre Bety Cariño en semana negra en Xixón.

De Ruma Barbero con Mugarik Gave de Nafarroa.

http://pachakuti.org/spip.php?article668

Oaxaca, México: Asesinaron a Santiago Hernández, indígena Triqui.

Santiago Hernández era beneficiario de medidas cautelares por parte de la CIDH y fue encontrado sin vida el viernes 21 de julio. Al parecer le dispararon en repetidas ocasiones.

Eventos climáticos extremos arrasan con el PIB en el Caribe

El cambio climático es uno de los principales factores que impiden que los países del Caribe Oriental sigan el camino de San Cristóbal y Nieves, y ahora también de Antigua y Barbuda, que se convirtieron en países de medianos ingresos.

http://www.ipsnoticias.net/2017/07/eventos-climaticos-extremos-arrasan-con-el-pib-en-el-caribe/

Querella contra Mapuexpress genera críticas por atropello a la libertad de expresión.



en el Juzgado de Garantía de Temuco se da inicio a un proceso en contra del periodista Alfredo Seguel que junto al colectivo informativo Mapuexpress, ha buscado informar la situación de conflictos medioambientales que vulneran la relación sana entre el hombre y su entorno, dando principal relevancia a ser la voz de quienes se han visto perjudicados en el pueblo mapuche.

http://radio.uchile.cl/2017/07/20/querella-contra-el-medio-mapuexpress-levanta-criticas-por-transgresion-a-la-libertad-de-expresion/

zapatistas y la guerra total ¿y la fotografía dónde?: Ricardo Trabulsi

https://desinformemonos.org/los-zapatistas-la-guerra-total-y-la-fotografia-donde-ricardo-trabulsi/

Lempira desde los olvidos.

Este día gritamos: Con la fuerza ancestral de Berta, Lempira, Mota, Iselaca y Etempica, se levantan nuestras voces llenas de Vida, Justicia, Libertad, Dignidad y Paz.

“Él Vive, Viene con Nosotros y Nosotras Desde el Final de los Olvidos”

https://www.copinh.org/article/lempira-desde-los-olvidos-a-525-anos-de-la-invasio/

BERTA venció.

COPINH comunica retirada de bancos en Agua Zarca.

https://www.copinh.org/article/copinh-comunica-que-los-bancos-fmo-y-finn-fund-han/

Videoastas Indígenas de la Frontera.

El Proyecto Videoastas Indígenas de la Frontera Sur (PVIFS) presenta una Edición Especial de videos realizados por miembros de comunidades y organizaciones indígenas de México. Los 12 videos seleccionados muestran la realidad de Chiapas en la voz de las comunidades indígenas.

http://www.iwgia.org/publicaciones/buscar-publicaciones?publication_id=641

El daño no se olvida.



Yaizha Campanario Baqué & Cathal Doyle

El libro documenta las malas prácticas de la extracción petrolera y sus impactos negativos en la vida de los pueblos indígenas en Perú.

http://www.iwgia.org/publicaciones/buscar-publicaciones?publication_id=757

En LIBERTAD Feliciano Valencia.

La sentencia de la CSJ reconoce la jurisdicción indígena.

Los hechos sucedieron en una movilización indígena en que un militar fue capturado como infiltrado y con prendas y utensilios militares que en el juicio indígena se consideraba tenía por objeto buscar provocaciones que pusieron en peligro a la comunidad.

http://www.contagioradio.com/feliciano-valencia-libre-articulo-42901/

https://nasaacin.org/onic-celebra-libertad-de-feliciano-valencia-medina-y-la-jurisdiccion-especial-indigena-jei/

La delegación asturiana 2016 había visitado y entrevistado a Feliciano Valencia en un espacio de armonización indígena, donde cumplía una fase de su condena por la justicia ordinaria. En agosto pasado una Concentración ante la escultura de Pelayo en Gijón explicaba el caso y exigía su Libertad.

https://www.ivoox.com/entrevista-a-feliciano-valencia-audios-mp3_rf_10748316_1.html

http://pachakuti.org/spip.php?article222

La matriarca negra.

La señora Ligia María Chaverra, la matriarca negra que estuvo en Asturias, http://www.asturiasverde.com/2007/junio/00750encuentro.htm

y fue visitada en su comunidad de paz por delegación asturiana.. http://www.pachakuti.org/textos/hemeroteca/2012_1/curvarado.html

http://www.contagioradio.com/la-matriarca-afro-de-las-selvas-colombianas-articulo-44216/

El Derecho al Territorio.

“Un indígena sin territorio es una especie de ser humano que no vale, casi inexistente”, afirma Julio Cusurichi Palacios, identificando la principal reivindicación que trajo a las Naciones Unidas en representación de la Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes (FENAMAD) de la Amazonía peruana.

http://www.rebelion.org/noticia.php?id=229183

